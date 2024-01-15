Главные причины лени у сибиряков назвала психолог НГУ Елена Дорошева

Доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии НГУ Елена Дорошева уверена, что лень — это обывательское обозначение состояния человека, когда он не хочет выполнять какие-то задачи.
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