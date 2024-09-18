Бакальчук мог заранее готовиться к конфликту у центрального офиса Wildberries

По информации «Газета.ру» со ссылкой на мнение российских журналистов, возможна подготовка сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука к конфликту со стрельбой возле офиса компании в столичном бизнес-центре «Романов Двор».
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