Зеленский назвал недопустимым давление на СМИ после смерти журналиста Лиры

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после подтверждения смерти американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме назвал недопустимым давление на журналистов.
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