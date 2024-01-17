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Зеленский назвал недопустимым давление на СМИ после смерти журналиста Лиры

Зеленский назвал недопустимым давление на СМИ после смерти журналиста Лиры

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после подтверждения смерти американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме назвал недопустимым давление на журналистов.

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