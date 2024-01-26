Выбор напольного покрытия: паркет, ламинат или линолеум?

Выбирая напольное покрытие для своего дома, квартиры или помещения общественного пользования, будь то магазин, ресторан или офис, на какие детали и тонкости нужно обращать особое внимание? Ответ на такой достаточно сложный вопрос не может быть категорическим и однозначным, ведь не исследовав нужды и потребности заказчика, а также требования, предъявляемые к покрытию, невозможно сделать правильный выбор в пользу лишь одного варианта из всех имеющихся.