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Выбор напольного покрытия: паркет, ламинат или линолеум?

Выбор напольного покрытия: паркет, ламинат или линолеум?

Выбирая напольное покрытие для своего дома, квартиры или помещения общественного пользования, будь то магазин, ресторан или офис, на какие детали и тонкости нужно обращать особое внимание? Ответ на такой достаточно сложный вопрос не может быть категорическим и однозначным, ведь не исследовав нужды и потребности заказчика, а также требования, предъявляемые к покрытию, невозможно сделать правильный выбор в пользу лишь одного варианта из всех имеющихся.

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