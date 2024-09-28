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Зеленский готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине – El Pais

Зеленский готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине – El Pais

Пока израильтяне, разобравшись с террористами из «Хамас», с пугающей эффективностью умножают на ноль лидеров «Хезболлы» в Ливане,  Владимир Зеленский проигрывает свой бой и готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине, утверждает ведущее испанское издание El Pais.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ХРЕНУШКИ ему (просроченному!), а не &quot;переговоры&quot;!!  Выметайся из под Курска, затем - из Донбасса, потом - из Одессы, Харькова, словом - из Украины! Выметайся к  е.м. отовсюду! Подписывай капитуляцию! Надевай себе наручники - и сдавайся Российской Армии. А там увидим насчёт &quot;переговоров&quot;.
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10 час.
Михаил Сартин
С ним ни-кто разговаривать не будет, его нет, и он ни-кто. Пусть попробует перевыборы провести.
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5 час.
Геннадий Бережнов
Сегодня для нас переговоры преждевременны! Но если о них заявит США, то они будут!
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