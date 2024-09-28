Зеленский готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине – El Pais

Юрий Золотарев ХРЕНУШКИ ему (просроченному!), а не "переговоры"!! Выметайся из под Курска, затем - из Донбасса, потом - из Одессы, Харькова, словом - из Украины! Выметайся к е.м. отовсюду! Подписывай капитуляцию! Надевай себе наручники - и сдавайся Российской Армии. А там увидим насчёт "переговоров".

Михаил Сартин С ним ни-кто разговаривать не будет, его нет, и он ни-кто. Пусть попробует перевыборы провести.