Ростовские торговцы ожидают повышения цен на привозные фрукты

Пока спекулянты накручивают цены на сахар, крупы и бытовую химию, а ростовчане скупают товар и создают дефицит, корреспондент RostovGazeta пообщался с продавцами на центральном рынке и выяснил, на что цены остаются стабильными и будет ли повышение.