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Ростовские торговцы ожидают повышения цен на привозные фрукты

Ростовские торговцы ожидают повышения цен на привозные фрукты

Пока спекулянты накручивают цены на сахар, крупы и бытовую химию, а ростовчане скупают товар и создают дефицит, корреспондент RostovGazeta пообщался с продавцами на центральном рынке и выяснил, на что цены остаются стабильными и будет ли повышение.

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