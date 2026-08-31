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Проба 2

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20+ жизненных историй от фотографов, кондитеров и флористов, чья работа — сплошные приключения

20+ жизненных историй от фотографов, кондитеров и флористов, чья работа — сплошные приключения

Кажется, что у людей из творческих профессий работа — мечта: сплошное вдохновение и полет фантазии. Но за красивыми результатами часто скрываются жизненные ситуации, где планы резво меняются на ходу, а неожиданные повороты становятся частью процесса.

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