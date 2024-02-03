Найденному в отходах йоркширскому терьеру Счастливчику нашли новых хозяев

СПЕЦЫ по отходам’ class=”item-image” > Новые владельцы забрали домой йоркширского терьера Счастливчика, которого несколько недель назад нашли в емкости с отходами на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии