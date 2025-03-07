БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Под завесой медийной трескотни колониалисты готовят Казахстану участь Конго

Под завесой медийной трескотни колониалисты готовят Казахстану участь Конго

Марат НУРГОЖАЕВ  По всем признакам коллективный Запад негласно провозгласил Казахстан новым центром медной лихорадки вместо Африки, природные запасы которой он нещадно истощал в обмен на стеклянные бусы и прочие побрякушки.

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Комментарии
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l
leonid
Ну будут казахи конголезцами, что из того.
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8 час.
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