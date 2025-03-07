Под завесой медийной трескотни колониалисты готовят Казахстану участь Конго

Марат НУРГОЖАЕВ По всем признакам коллективный Запад негласно провозгласил Казахстан новым центром медной лихорадки вместо Африки, природные запасы которой он нещадно истощал в обмен на стеклянные бусы и прочие побрякушки.
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