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Посольство России в США ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Посольство России в США ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

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Комментарии
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Александр Рус
отправить ей банан и загнать на пальму...
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17 час.
В
Виктор
КЭМЭЛЛА , Кэмэлла Харрис ... Её смеха и верблюды испугались ...
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12 час.
Виктор Фоменко
Они себя так ведут только потому что мы им позволяем так себя вести. Вот оскорбила она нашего президента, и какая наша реакция? А никакой! Ой как напугали ее в нашем МИДе, выразили возмущение. Да плевать они хотели на ваши возмущения, озабоченности и прочую хрень которую вы выражаете. Где санкции о запрете торговли с США, где разрыв дипломатических отношений? Когда же вы наконец поймёте, что нельзя с бандитами разговаривать на дипломатическом языке!?
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12 час.

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