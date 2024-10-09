Посольство России в США ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Виктор Фоменко

Они себя так ведут только потому что мы им позволяем так себя вести. Вот оскорбила она нашего президента, и какая наша реакция? А никакой! Ой как напугали ее в нашем МИДе, выразили возмущение. Да плевать они хотели на ваши возмущения, озабоченности и прочую хрень которую вы выражаете. Где санкции о запрете торговли с США, где разрыв дипломатических отношений? Когда же вы наконец поймёте, что нельзя с бандитами разговаривать на дипломатическом языке!?