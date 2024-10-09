Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне.
Посольство России в США ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
отправить ей банан и загнать на пальму...
Ответить
17 час.
В
Виктор
КЭМЭЛЛА , Кэмэлла Харрис ... Её смеха и верблюды испугались ...
Ответить
12 час.
Виктор Фоменко
Они себя так ведут только потому что мы им позволяем так себя вести. Вот оскорбила она нашего президента, и какая наша реакция? А никакой! Ой как напугали ее в нашем МИДе, выразили возмущение. Да плевать они хотели на ваши возмущения, озабоченности и прочую хрень которую вы выражаете. Где санкции о запрете торговли с США, где разрыв дипломатических отношений? Когда же вы наконец поймёте, что нельзя с бандитами разговаривать на дипломатическом языке!?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии