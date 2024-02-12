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«СКА-Арена» в Петербурге установила новый мировой рекорд посещаемости

«СКА-Арена» в Петербурге установила новый мировой рекорд посещаемости

В Петербурге накануне на льду «СКА-Арены» прошел первый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА одержал блестящую победу над «Сочи», а количество зрителей, посетивших матч, побило мировой рекорд крытых хоккейных арен.

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