«СКА-Арена» в Петербурге установила новый мировой рекорд посещаемости

В Петербурге накануне на льду «СКА-Арены» прошел первый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА одержал блестящую победу над «Сочи», а количество зрителей, посетивших матч, побило мировой рекорд крытых хоккейных арен.
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