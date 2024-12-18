Подвиг в бою у Курахово: Боецы 68 полка уничтожили очередной узел обороны врага (ВИДЕО)

Боецы 68 полка уничтожили очередной узел обороны врага. В лесном массиве в районе Курахова бойцы стрелкового батальона 68 танкового полка умелыми действиями отправили к бандере ВСУшный укреп вместе с его обитателями.
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