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Царьград

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Чучело лисы оказалось останками вымершего сумчатого волка

Чучело лисы оказалось останками вымершего сумчатого волка

На британской барахолке чучело головы, считавшееся лисой, оказалось останками сумчатого волка. Коллекционер Джеймс Крэнфилд опознал редкость и купил её на аукционе за 8,6 млн рублей.

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