Политнавигатор Чтобы снизить количество трудовых мигрантов в России нужно поднять производительность труда.
Путин поддержал сокращение количества мигрантов в России
Комментарии
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Тамара Елисеева
Эти тараканы заполонили наш дом и никакими средствами их не вывести. Уже добрались до высокопоставленных фигур. За Крокус нужно было всех черножопых с замоташками и личинками выгнать в свои кишлаки. Что ещё должно произойти, чтобы власть повернулась к простым людям, с не к биомассе из бывших республик.
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1 час.
Владимир Тамбасов
Пустые слова к делу не пришьешь - вот если бы издал конкретный указ тогда другое дело. А так не зря же он целовал коран.
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47 мин.
николай николай
Демократическая болтовня как всегда .
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44 мин.
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