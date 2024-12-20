Путин поддержал сокращение количества мигрантов в России

Тамара Елисеева

Эти тараканы заполонили наш дом и никакими средствами их не вывести. Уже добрались до высокопоставленных фигур. За Крокус нужно было всех черножопых с замоташками и личинками выгнать в свои кишлаки. Что ещё должно произойти, чтобы власть повернулась к простым людям, с не к биомассе из бывших республик.