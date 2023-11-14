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Депутат Вихарев рассказал школьникам про Конституцию РФ

Депутат Вихарев рассказал школьникам про Конституцию РФ

12 декабря 2023 года Конституция РФ отмечает свое 30-летие. В связи с этим депутаты «Единой России» из гордумы Екатеринбурга начали проводить классные часы в рамках «Разговоров о важном», проводимых в школах каждый понедельник.

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