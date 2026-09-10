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Утро.ru

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Учитель обнаружил послание тираннозавра длиной семь метров

Учитель обнаружил послание тираннозавра длиной семь метров

Обычный школьный учитель совершил находку, которой до сих пор не могли похвастаться профессиональные палеонтологи.

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