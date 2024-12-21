В Китае появится новый детектор нейтрино

ПЕКИН (ИА Реалист). В Китае практически завершено строительство детектора нейтрино. Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь вскоре приступит к выполнению сложной задачи по обнаружению этих крошечных космических частиц с ошеломляюще малой массой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии