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В Китае появится новый детектор нейтрино

В Китае появится новый детектор нейтрино

ПЕКИН (ИА Реалист). В Китае практически завершено строительство детектора нейтрино. Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь вскоре приступит к выполнению сложной задачи по обнаружению этих крошечных космических частиц с ошеломляюще малой массой.

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