Воронежский обнальщик-бензинщик Валерий Борисов оказался еще и оружейником и отправился в СИЗО

Коминтерновский райсуд Воронежа по ходатайству следователя УФСБ заключил под стражу владельца крупнейшей в Черноземье (80 АЗС) независимой сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова.
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