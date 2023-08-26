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«Наконец-то хоть кто-то осмелился»: Михалков назвал 3 предателей, которые представляют опасность для Родины

«Наконец-то хоть кто-то осмелился»: Михалков назвал 3 предателей, которые представляют опасность для Родины

«Наконец-то хоть кто-то осмелился»: Михалков назвал 3 предателей, которые представляют опасность для Родины Сегодня всё труднее найти авторитетные источники и мнения о всём, что происходит вокруг – слишком много предателей, которые раскачивают лодку.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
они что,против себя голосовать будут? Щаз
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23 час.
Taurus Zmei
Никогда не говори никогда, солженицина же вернули и обласкали
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19 час.
Erl Schweizer
Михалков и есть предатель российских народов, среди которых до сих пор миллионы малообеспеченных. Доказательство: изучите хотя бы одну из афер узаконенного правительством &quot;автора&quot; электронных болванок под названием РСП. Не хватит в качестве доказательств - изучите вливания государства в остальные финансовые шарашкины конторы, контролируемые Никитой.
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11 час.

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