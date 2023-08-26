Никогда не говори никогда, солженицина же вернули и обласкали

Erl Schweizer

Михалков и есть предатель российских народов, среди которых до сих пор миллионы малообеспеченных. Доказательство: изучите хотя бы одну из афер узаконенного правительством "автора" электронных болванок под названием РСП. Не хватит в качестве доказательств - изучите вливания государства в остальные финансовые шарашкины конторы, контролируемые Никитой.