«Наконец-то хоть кто-то осмелился»: Михалков назвал 3 предателей, которые представляют опасность для Родины
«Наконец-то хоть кто-то осмелился»: Михалков назвал 3 предателей, которые представляют опасность для Родины
Сегодня всё труднее найти авторитетные источники и мнения о всём, что происходит вокруг – слишком много предателей, которые раскачивают лодку.
Комментарии
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они что,против себя голосовать будут? Щаз
Никогда не говори никогда, солженицина же вернули и обласкали
Михалков и есть предатель российских народов, среди которых до сих пор миллионы малообеспеченных. Доказательство: изучите хотя бы одну из афер узаконенного правительством "автора" электронных болванок под названием РСП. Не хватит в качестве доказательств - изучите вливания государства в остальные финансовые шарашкины конторы, контролируемые Никитой.
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