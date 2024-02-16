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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США

Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США

Кирби подтвердил, что опасения США связаны с разработкой противоспутникового оружия, которое якобы ведется РФ Президент США Джо Байден распорядился наладить с Россией контакт для обсуждения угрозы нацбезопасности США, которая якобы связана с разработкой противоспутникового оружия.

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