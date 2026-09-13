В «Ростиксе» у «Пассажа» распылили перцовый газ: люди бежали

В Екатеринбурге вечером 12 сентября посетителям заведения «Ростикс», которое находится рядом с «Пассажем», пришлось экстренно покинуть помещение.
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