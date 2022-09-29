ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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