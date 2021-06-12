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Названы топ-5 самых распространенных ошибок при похудении

Названы топ-5 самых распространенных ошибок при похудении

Первая ошибка при похудении — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди, полагая, что приобретают исключительно полезные продукты, не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают еды больше, чем нужно.

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