Названы топ-5 самых распространенных ошибок при похудении

Первая ошибка при похудении — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди, полагая, что приобретают исключительно полезные продукты, не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают еды больше, чем нужно.
Первая ошибка при похудении — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди, полагая, что приобретают исключительно полезные продукты, не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают еды больше, чем нужно.
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