Тысячи протестующих в Тбилиси требуют внимания от президента Кавелашвили

Демонстранты в Тбилиси поддерживают экс-президента Зурабишвили, перемещаясь к зданию парламента. Они выражают протест против нового президента Кавелашвили, напоминают о его футбольном прошлом красными карточками.
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