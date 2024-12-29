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Тысячи протестующих в Тбилиси требуют внимания от президента Кавелашвили

Тысячи протестующих в Тбилиси требуют внимания от президента Кавелашвили

Демонстранты в Тбилиси поддерживают экс-президента Зурабишвили, перемещаясь к зданию парламента. Они выражают протест против нового президента Кавелашвили, напоминают о его футбольном прошлом красными карточками.

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