Citi: инвесторы занимают более защитную позицию на фондовых рынках

Глобальное позиционирование инвесторов в акциях продолжило ухудшаться на прошлой неделе. Участники рынка сокращали направленный риск и активнее открывали короткие позиции, особенно в американских акциях малой капитализации, Европе и ряде азиатских рынков, отмечают стратеги Citi под руководством Дэвида Чу.