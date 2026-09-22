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Citi: инвесторы занимают более защитную позицию на фондовых рынках

Citi: инвесторы занимают более защитную позицию на фондовых рынках

Глобальное позиционирование инвесторов в акциях продолжило ухудшаться на прошлой неделе. Участники рынка сокращали направленный риск и активнее открывали короткие позиции, особенно в американских акциях малой капитализации, Европе и ряде азиатских рынков, отмечают стратеги Citi под руководством Дэвида Чу.

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