📹⚡️Армия обороны Израиля впервые публикует объективный контроль боевого применения лазерного комплекса "Magen Or" мощностью 100 кВт в ходе недавней войны в Ливане.
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📹⚡️Армия обороны Израиля впервые публикует объективный контроль боевого применения лазерного комплекса "Magen Or" мощностью 100 кВт в ходе недавней войны в Ливане.