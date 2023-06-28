Военное обозрение

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«Война братьев»: австро-прусская война 1866 года и отношение к ней немецкого общества

«Война братьев»: австро-прусская война 1866 года и отношение к ней немецкого общества

Австро-прусская война 1866 года была одной из самых коротких войн XIX столетия – она длилась всего шесть недель – однако ее значение для истории Европы и в особенности истории Германии чрезвычайно велико.

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