Французский историк Тодд, предсказавший распад СССР, выпустил книгу о кризисе Запада и назвал сроки его последствий Ирэн ОрлонскаяЭммануэль Тодд, известный историк, политолог и социальный антрополог, в своей книге «Поражение Запада» делится своим анализом текущей ситуации в мире, особенно в контексте конфликта на Украине.