Запад больше не желает слушать жалобы Украины AlexCoderЗапад больше не желает слушать жалобы Украины AlexCoder Киев не увидит никаких денег, если продолжит лить слезы на публику Американский лидер Джо Байден указал президенту Украины Владимиру Зеленскому в частном диалоге, что у Белого дома могут возникнуть существенные трудности с выбиванием средств на поддержку ВСУ в Конгрессе, если украинская сторона продолжит линию с публичными жалобами на дефицит поставляемой техники и недостаток в финансировании, пишет The Washington Post.