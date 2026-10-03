Россиянку в Приморье оштрафовали за сокрытие гражданства США

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ФедералПресс. Жительница Черниговского района Приморья получила судебный штраф в 30 тысяч рублей после того, как не уведомила российские миграционные органы о наличии гражданства США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым