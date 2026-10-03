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ФедералПресс

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Россиянку в Приморье оштрафовали за сокрытие гражданства США

Россиянку в Приморье оштрафовали за сокрытие гражданства США

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ФедералПресс. Жительница Черниговского района Приморья получила судебный штраф в 30 тысяч рублей после того, как не уведомила российские миграционные органы о наличии гражданства США.

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