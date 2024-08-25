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Русский Днепропетровск

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Самозарядный конвейер идиотов

Анатолий Урсида 25 августа 2024 г.   Недели полторы назад в одном чате наткнулся на группку приунывших россиян, которые горюют по причине того, что пострадали мирные жители Курской области и оттого, что украинцы в Сети пэрэможно улюлюкают.

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