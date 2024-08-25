Самозарядный конвейер идиотов

Анатолий Урсида 25 августа 2024 г. Недели полторы назад в одном чате наткнулся на группку приунывших россиян, которые горюют по причине того, что пострадали мирные жители Курской области и оттого, что украинцы в Сети пэрэможно улюлюкают.