Rheinmetall удвоит производство пороха на заводе в Баварии

www.globallookpress.com/Florian Gaertner/Photothek Media Lab Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует к 2028 году удвоить выпуск пороха на своем заводе в Ашау-ам-Инн, расположенном в пригороде Мюнхена.
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