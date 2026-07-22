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Rheinmetall удвоит производство пороха на заводе в Баварии

Rheinmetall удвоит производство пороха на заводе в Баварии

www.globallookpress.com/Florian Gaertner/Photothek Media Lab Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует к 2028 году удвоить выпуск пороха на своем заводе в Ашау-ам-Инн, расположенном в пригороде Мюнхена.

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