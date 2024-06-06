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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Жареные кабачки с чесноком

Салат из жареных кабачков с чесноком. Ингредиенты Кабачки 2 шт. чеснок 2-3 зубчика оливковое масло по вкусу бальзамический уксус по вкусу петрушка пару веточек перец, соль по вкусу   Время готовки 30 мин Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко Кухня Международная   Способ приготовления Моем кабачки и нарезаем на тонкие кружочки.

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