НБКИ: в сентябре россияне оформили 735 тысяч самозапретов на кредиты

В России в сентябре установили 735 тыс. самозапретов на кредиты — почти на 70 тыс. больше, чем в августе.
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