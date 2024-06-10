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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Лихачей на российских дорогах накажут новым штрафом

Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий введение штрафа до 5 тысяч рублей за опасное вождение.

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