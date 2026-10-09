Ростех почти на 20% увеличил парк оборудования для контроля производства

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех С 2021 года Госкорпорация Ростех увеличила парк метрологического оборудования почти на 20% — до 7,5 млн единиц.
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