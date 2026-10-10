ВС России поразили украинский корабль с грузом для ВСУ

ВС России поразили украинский сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного назначения для ВСУ.
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