В Великобритании вырастили тыкву весом почти 1,3 тонны

Британец Иэн Патон вырастил самую тяжёлую тыкву в мире весом 1295,8 килограмма. Плод назвали Багирой и выставят на ферме возле Саутгемптона.
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