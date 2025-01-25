В Казахстане планируют добиться снижения предельных цен на лекарства

В Казахстане будет действовать новый механизм регулирования цен на лекарственные средства, который предусматривает снижение предельной стоимости препаратов для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС и реализуемых в розничной сети аптек, передает inAktau.
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