В Казахстане планируют добиться снижения предельных цен на лекарства

В Казахстане будет действовать новый механизм регулирования цен на лекарственные средства, который предусматривает снижение предельной стоимости препаратов для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС и реализуемых в розничной сети аптек, передает inAktau.