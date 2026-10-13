США лишили Украину зрения, Киев в панике: главная новость СВО 13 октября

Киев 13 октября содрогнулся от прилета шести баллистических ракет. Но тревога завыла лишь после первых взрывов — ВСУ просто не успели среагировать.
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