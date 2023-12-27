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Захарова: протесты в Сербии организуют по "шаблонам из западных методичек"

Захарова: протесты в Сербии организуют по "шаблонам из западных методичек"

Уличные протесты в Сербии реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

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