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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

На территории Нижнего Новгорода некоторое время назад был подорван автомобиль, в салоне которого находился российский литератор и политический деятель Захар Прилепин.

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