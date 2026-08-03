Вебинар о выходе на рынок Таиланда проведут в Подмосковье 3 августа

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона принять участие в онлайн-вебинаре «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Таиланд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии