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Вебинар о выходе на рынок Таиланда проведут в Подмосковье 3 августа

Вебинар о выходе на рынок Таиланда проведут в Подмосковье 3 августа

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона принять участие в онлайн-вебинаре «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Таиланд».

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