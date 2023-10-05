Праздник иконы «Услышательница»: красивые поздравления в день чудесного лика Елена ГалицкаяСегодня, 5 октября, православные христиане отмечают праздник иконы Пресвятой Богородицы «Услышательница» (Зографская), которая также известна как «Епакууса», что в переводе с греческого означает «отвечающая на молитвы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии