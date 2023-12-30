Полковник СБУ признал, что ВСУ не способны глушить ракеты РФ с ГЛОНАСС

Вооруженные силы Украины не способны глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку войска не имеют необходимых для этого средств радиоэлектронной борьбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на отставного полковника СБУ Олега Старикова.
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