«Нападения должны сделать Крым непригодным для русских». Голландская газета NRC сегодня опубликовала статью под таким заголовком.
Сколько нужно еще жертв?
Комментарии
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Юрий Николаев
Миронов считает, что Россия должна объявить над Черным морем бесполетную зону. Так подавляющее большинство Россиян так же думают. Но я думаю нужно сначала ЗАВАЛИТЬ один из беспилотников, а потом объявить бесполётную зону. Так до этой ПАДАЛИ побыстрее дойдёт, что мы не шутим.
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14 час.
Валерий Вадимов
Господа депутаты,все вопросы к мо и гаранту,а пукать в информпространство не продуктивно...наверное когда дети чинуш будут взрываться ,наверное тогда что-то конкретное предпримут...Статья-почему Путин ничего не боится?Пока мы видим голословные угрозы ,про красные линии они уже забыли...нерешительных бьют до кровавых соплей...что и наблюдаем
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9 час.