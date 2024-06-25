Сколько нужно еще жертв?

Юрий Николаев

Миронов считает, что Россия должна объявить над Черным морем бесполетную зону. Так подавляющее большинство Россиян так же думают. Но я думаю нужно сначала ЗАВАЛИТЬ один из беспилотников, а потом объявить бесполётную зону. Так до этой ПАДАЛИ побыстрее дойдёт, что мы не шутим.