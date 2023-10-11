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Ксению Собчак отправляют воевать за Израиль

Ксению Собчак отправляют воевать за Израиль

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о конфликте в Израиле. Ксения Анатольевна серьезно обеспокоена военными событиями, развернувшимися в Израиле.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Сначала за Россию пусть сделает вклад!
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18 час.
лина любимцева
ЛОШЫДЬ РАКОМ встанет, НИ одна ракета не пролетит!!.... Испугается и шарахнется в сторону...
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14 час.
лл
лина любимцева
Только кучу дерьма она сделает в России... Все как всегда...
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14 час.

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