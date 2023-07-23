В гости к подруге без мужа ходить нельзя?

Новая игрушка, пока не надоела всегда таскают с собой. Притрутся. Кому первому это надоест. Но по другому не будет.

Майя Maja

Решили вспомнить старые стереотипы. Подружка замужем, это прям статус королевы по отношению к незамужней подружке))) Женатые - все всегда вместе и везде вместе))) Ерунда это все. Когда все очень хорошо и долго продолжается всегда выдумывают правила. В данном случае придумала новобрачная. Точно)) Чтобы всем показать всем своего мужа и свой статус))) Придет время, и замужняя подруга сама захочет пощебетать с незамужней подружкой)))