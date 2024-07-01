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Зачем Макрону выборы: политолог раскрыла главную интригу Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о досрочных выборах в парламент страны, чем, как кажется на первый взгляд, поставил себя в не самое лучшее положение, учитывая растущее среди его сограждан недовольство.

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