Эксперты одобрили концепцию интерьера Анненкирхе на Кирочной

В Петербурге одобрили концепцию решения интерьеров церкви Анненкирхе на Кирочной улице. Проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова обсудили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).