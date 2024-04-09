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Эксперты одобрили концепцию интерьера Анненкирхе на Кирочной

Эксперты одобрили концепцию интерьера Анненкирхе на Кирочной

В Петербурге одобрили концепцию решения интерьеров церкви Анненкирхе на Кирочной улице. Проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова обсудили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

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